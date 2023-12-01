HR-специалист рассказала о самых высокооплачиваемых отраслях в РФ

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Высокие зарплаты платят специалистам в сфере логистики, технических производств и в IT-секторе. Об этом сообщает HR-специалист Зулия Лоикова, передает телеканал "360".

"Рост зарплат наблюдается у инженерного персонала, и на следующий год он будет просто на пике, потому что инженеров у нас не хватает. Компании готовы покупать хороших технарей", – добавила Лоикова.

Кроме того, она рассказала, что на рынке труда есть нехватка квалифицированных кадров, поэтому для привлечения сотрудников компании могут использовать только высокую оплату и соцпакеты.

Работодатели, продолжила эксперт, столкнулись с вопросом роста зарплат, особенно в производственных отраслях, выполняющих госзаказы.

"Сейчас требуются люди, которые прямо на острие находятся, они очень быстро переучиваются, находятся в процессе обучения, адаптации к изменяющейся ситуации и достаточно стрессоустойчивы", – пояснила Лоикова.

Помимо этого, специалист заявила, что работодатели в конце года стали тратиться на психологов и сохранение морального духа коллектива.

"Адекватных сотрудников привлекают не только заработной платой и смотрят на какой-то опыт, но они еще хотят купить ментальное здоровье этого сотрудника, быструю гибкость, вменяемость, умение выстраивать новую стратегию в условиях стресса", – уточнила Лоикова.

Ранее стало известно, что уровень заработных плат в среднем по стране может увеличиться до 15% по итогам текущего года. Уточняется, что рост зарплат зависит от отраслей.

В целом номинальный рост средних зарплат в экономике за первые восемь месяцев 2023 года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13,8%.

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