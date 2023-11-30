В РФ продлили меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство России продлило отдельные меры стимулирования занятости до конца 2024 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

"Речь идет о действующем механизме субсидирования создания временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства", – говорится в публикации.

Уточняется, что затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство по федеральному проекту "Содействие занятости". Например, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-техническое оснащение их рабочих мест.

Помимо этого, новое постановление продлило меры поддержки, предполагающие компенсации затрат работодателей на организацию бесплатного профобучения и дополнительного профобразования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Также это касается людей, ищущих работу для трудоустройства на этих предприятиях.

Ранее в РФ спрогнозировали падение кадрового спроса в ряде отраслей к 2030 году. Сообщается, что кадровый спрос может снизиться в сферах сельского хозяйства, торговли, финансов и страхования.

По данным Минэкономразвития РФ, суммарное снижение потребности в работниках в этих отраслях к 2030 году составит 720 тысяч человек.

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