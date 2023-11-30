Собянин: для москвичей будет создано около 120 тыс рабочих мест рядом с домом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечит работой порядка 120 тысяч москвичей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, в рамках программы инвесторы строят жилье, деловые, социальные и другие важные объекты, а город предоставляет им льготы. В итоге новые районы получают сбалансированную застройку, а у жителей столицы появляется возможность найти работу у дома.



Мэр напомнил, что сейчас на 1 рубль льготы от города приходится 5,5 рубля частных вложений. Он подчеркнул, что это говорит об эффективности программы, которая за четыре года охватила практически все районы столицы.

Собянин рассказал, что в городе построят три миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости, и, таким образом, Москва привлечет около триллиона инвестиций. Больше всего новых рабочих мест появится в офисных, деловых и торговых зданиях – свыше 77 тысяч. В сфере промышленности появится больше 12,8 тысячи мест.

Ранее сообщалось, что инвесторы построят в столице 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. С 2020 года город заключил более 60 соглашений в рамках данного проекта.

Соглашения на строительство дадут городу порядка 260 миллиардов рублей инвестиций, а также более 95 тысяч рабочих мест.



"Жизнь в большом городе": рынок труда