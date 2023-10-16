Инвесторы построят в Москве 118 объектов городской инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвесторы построят в столице 118 объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда. С 2020 года город заключил более 60 соглашений в рамках данного проекта. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал мэра и правительства столицы.

По его словам, соглашения на строительство дадут городу порядка 260 миллиардов рублей инвестиций, а также более 95 тысяч рабочих мест. Он добавил, что инвесторы построят 118 объектов городской инфраструктуры, среди которых будут образовательные и медицинские учреждения, офисы, заводы и логистические центры.

В общей сложности возведут около 2,5 миллиона "квадратов" недвижимости. Большая часть построенных объектов относится к социальной инфраструктуре.

Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в рамках программы построят 56 соцобъектов, среди которых школы, детские сады, поликлиники, а также учебно-воспитательный центр. Восемь из них уже ввели в эксплуатацию, уточнил он.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в столице с 2020 года. Ее создали, чтобы обеспечить комплексную застройку районов и жители могли найти работу недалеко от дома. Это упрощает жизнь москвичей, а также снижает нагрузку на транспортную сеть города.

Ранее в Москве определили инвестора для реорганизации территории бывшей промзоны Выхино. Им стала компания из Санкт-Петербурга "Нордстрой".

Инвестор планирует вложить в проект свыше 15 миллиардов рублей. Ежегодный доход при этом составит более 247 миллионов рублей. После завершения работ в городе будет создано около 700 новых рабочих мест.

Инвесторы построят в Москве 78 объектов социнфраструктуры по договорам участия