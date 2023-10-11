В Москве определили инвестора для реорганизации территории бывшей промзоны Выхино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реорганизацией территории бывшей промзоны Выхино займется компания "Нордстрой". Она предложила наибольшую цену в ходе торгов, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В аукционе приняли участие четыре инвестора. Они боролись за право редевелопмента участка площадью 7,31 гектара.

"Победителем стала компания из Санкт-Петербурга "Нордстрой", которая предложила наибольшую цену. В ближайшее время город заключит с ней соответствующий договор", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Инвестор планирует вложить в реорганизацию территории более 15 миллиардов рублей. Ежегодный доход при этом составит свыше 247 миллионов рублей. После завершения работ в городе будет создано около 700 новых рабочих мест.

Как сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на территории построят более 150 тысяч "квадратов" жилья, 40 тысяч "квадратов" из которых будет отведено под проекты по программе реновации. Помимо этого, там же возведут здание Управления МВД РФ с кинологическим отделением.

До этого стало известно, что реорганизацией территории в Кузьминках займется Московский фонд реновации жилой застройки. Участок находится в районе Кузьминки по адресу Волгоградский проспект, владение 130. Сейчас там располагается старое здание, в нем размещены магазин и офис.



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