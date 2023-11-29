Росстат сообщил о снижении уровня безработицы в РФ в октябре до 2,9%

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Уровень безработицы в России в октябре 2023 года обновил исторический минимум, достигнув 2,9%. Об этом сообщается на сайте Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 года составил 2,9% (без исключения сезонного фактора)", – говорится в сообщении.

В предыдущие три месяца уровень безработицы в РФ находился на уровне 3%. В частности, в сентябре число людей без постоянного места работы составляло 2,315 миллиона человек, в то время как в октябре – 2,224 миллиона человек.

В Москве между тем уровень безработицы показал рекордно низкое значение, составив 0,32% в последние три месяца. Это число на 0,07% ниже показателя января 2023 года. Число безработных в столице в середине ноября составляло 23 300 человек.



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