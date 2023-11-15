Голикова заявила о резком снижении уровня безработицы в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центры карьеры во многом помогли резко снизить уровень безработицы в России, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

"Мы все забыли очень сложные времена, времена 2000-х, когда уровень безработицы в РФ, по данным международной организации труда, составлял 10,6%", – напомнила она.

Теперь, по ее словам, уровень зарегистрированной безработицы упал до 3%. Всего до конца 2023 года в России планируют открыть 550 модернизированных центров занятости.

Из них 275 уже открыты, уточнил глава Минтруда РФ Антон Котяков. По его данным, в 2024 году число обновленных центров занятости вырастет до 346.

До этого в ЦБ РФ объявили, что безработица в России снова обновила исторический минимум. Однако невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением роста российской экономики, подчеркивали в Центробанке.

Уровень зарегистрированной безработицы в Москве в прошлом году составил 2,2%, что является самым низким показателем среди 21 крупнейшего города стран G20, рассказывал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, российская экономика практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. Для ее дальнейшего роста необходимо повышение производительности труда.

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