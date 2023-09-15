Безработица в России вновь обновила исторический минимум – ЦБ РФ

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Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничений на стороне предложения, сообщается на сайте Центробанка России.

Отмечается, что это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных трудовых ресурсов.

Так, безработица снова обновила исторический минимум. Невысокая географическая и межотраслевая мобильность рабочей силы является дополнительным структурным ограничением.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия попала в пятерку крупнейших экономик мира по итогам прошлого года. Президент добавил, что это произошло, несмотря на "пессимистические прогнозы" ряда экспертов.

Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ