В России спрогнозировали падение кадрового спроса в ряде отраслей к 2030 году

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Кадровый спрос может снизиться к 2030 году в сферах сельского хозяйства, торговли, финансов и страхования. Об этом пишет РБК.

По данным Минэкономразвития РФ, суммарное снижение потребности в работниках в этих отраслях к 2030 году составит 720 тысяч человек. Так, прогнозируется, что спрос на занятых в сельском хозяйстве может упасть на 300 тысяч человек, если сравнивать с показателями прошлого года, в торговле – на 200 тысяч. Также уменьшится спрос на специалистов в сферах финансов, страхования и недвижимости – на 100 тысяч.

В министерстве обратили внимание, что в течение последних пяти лет в этих отраслях сокращалась численность работников.

Эксперты объясняют, что снижение спроса на специалистов в торговле связано с развитием маркетплейсов, в сельском хозяйстве – с наращиванием производительности труда, в финансах – с внедрением цифровых систем.

Кроме того, ведомство отметило, что на рынок труда влияют следующие факторы:

структурная перестройка отраслей;

демография;

уровень образования и квалификации населения;

темпы цифровизации и автоматизации рабочих процессов.

Ранее сообщалось , что быстрее всего в России зарплаты растут у профессий в сфере промышленности. Например, самая высокая средняя зарплата у водителя бульдозера – 93,4 тысячи рублей, на втором месте расположилась вакансия фрезеровщика – 92,3 тысячи рублей.

Отмечается, что самая низкая зарплата в данном списке у дизайнера – 57 тысяч рублей.



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