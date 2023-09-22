Более 40% россиян заявили о желании работать на фрилансе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Около 42% россиян хотели бы работать на фрилансе. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование аналитиков сервиса "Подработка" и медиахолдинга Rambler&Co.

Всего в исследовании поучаствовали более 54 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех российских регионов. Среди них 24% сообщили, что задумывались о переходе на фриланс для подработки, 18% рассматривают его как постоянную работу.

Аналитики выяснили, что в подобном формате полный день уже работают 9%, в свободное время – 5%. Не рассматривают переход на фриланс 44%. Среди плюсов подобного формата назывались свободный график работы (34%), возможность зарабатывать больше (22%), удаленная занятость (21%), возможность переезда в другой город или страну (11%), участие сразу в нескольких проектах (5%).

Отмечается, что минусами фриланса 20% опрошенных назвали усталость от постоянного нахождения в режиме онлайн, 19% – стресс из-за отсутствия проектов, 18% отметили ненормированный рабочий день, 17% сказали о низкой оплате труда.

"7% опрошенных недовольны тем, что им приходится тратить на работу больше времени, чем на друзей. Слишком узкую специализацию на фрилансе отметили 6% респондентов, а 5% – быстрое выгорание", – говорится в исследовании.

Самыми популярными сферами для работы на фрилансе являются IT (28%), сфера обслуживания (13%), продажи (9%) и образование (8%). Еще 7% выделили иностранные языки, маркетинг и ремонт выбрали 6%, 4% – туризм, здоровье, дизайн, сферу красоты, бытовые услуги, 3% – недвижимость.

В октябре 2022 года о желании перейти на фриланс сообщали 38% жителей России. При этом 28% опрошенных заявили, что лучше всего для фрилансеров подходит Москва. Потом же идут Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар и Казань.

Также порядка 64% работодателей заявили, что их сотрудники работают только из офиса, 10% позволяют своим специалистам трудиться удаленно, а 26% – в гибридном формате. Среди опрошенных 49% считают, что работа в офисе способствует сплоченности и вовлеченности коллектива, а 40% – что в офисе проще следить за эффективностью кадров.

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