Российские работодатели назвали плюсы и минусы удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Порядка 64% работодателей заявили, что их сотрудники работают только из офиса, 10% позволяют своим специалистам трудиться удаленно, а 26% – в гибридном формате. К таким выводам пришел сервис "Работа.ру" благодаря провденному опросу, пишет RT.

Платформа опросила работодателей по теме плюсов и минусов удаленного формата. Выяснилось, что 68% респондентов не хотели бы возвращать сотрудников в офис, при этом 32% назвали офлайн-работу более эффективной.

"Среди тех, кто не хочет возвращать сотрудников в офис, 77% уверены, что на удаленке проще планировать свою жизнь и успевать больше не только по работе. 59% респондентов считают, что в удаленном формате можно не выходить из дома в плохую погоду, а также не тратить время на дорогу до офиса", – говорится в сообщении.

При этом 35% опрошенных заявили, что благодаря удаленке компании не нужно тратить средства в том числе на аренду офиса, а 30% работодателей отметили, что специалистам проще сосредоточиться на рабочих задачах. По 12% работодателей заявили, что удаленка помогает повысить продуктивность и не опаздывать.

Отмечается, что 55% работодателей, которые планируют вернуть сотрудников в офис, подчеркнули, что решать рабочие вопросы стоит лично. Также 49% считают, что работа в офисе способствует сплоченности и вовлеченности коллектива, а 40% – что в офисе проще следить за эффективностью кадров.

Ранее стало известно, что каждый четвертый россиянин испытывает постоянный стресс на работе. Более трети отмечают, что работодатели не принимают необходимые меры по обеспечению комфортных условий труда.

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