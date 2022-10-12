Более трети россиян задумываются о переходе на фриланс – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более трети россиян (38%) заявили, что хотели бы перейти на фриланс. При этом 21% опрошенных отказались от такого формата работы, а 41% респондентов не задумывались на эту тему, сообщает RT.

В исследовании уточняется, что 78% россиян предпочли бы фриланс из-за возможности удаленной работы, 75% респондентов указали, что на фрилансе можно самому выбирать график работы. При этом 46% участников опроса уверены, что фриланс позволяет работать сразу над несколькими проектами.

Почти половина россиян, которые приняли участие в исследовании, сообщили, что подобный формат дает возможность получать больше денег. Еще 34% заявили о возможности при работе на фрилансе переезда в другой город или страну.

В свою очередь, 61% респондентов уточнили, что город работы для фрилансера не важен ввиду того, что такие сотрудники обычно выполняют задачи дистанционно. При этом 28% опрошенных заявили, что лучше всего для фрилансеров подходит Москва. Потом же идут Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар и Казань.

Почти половина опрошенных выразила мнение, что при выборе региона следует обращать внимание на количество запускаемых там проектов. 41% участников опроса отметили необходимость хорошего интернета, а 34% указали на важность развитой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в России растет число компаний, практикующих удаленный режим работы на фоне повышения уровня заболеваемости коронавирусом. Отмечалось, что в настоящий момент в 20% отечественных компаний есть сотрудники, которые работают в удаленном формате из-за COVID-19, а это больше, чем в августе, но в 2,5 раза меньше, чем в феврале текущего года.



Почти 40% россиян планируют сменить работу осенью – исследование

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!