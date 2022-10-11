Более 40% работодателей изучают соцсети кандидатов при найме – опрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты выяснили, что 41% работодателей просматривают социальные сети при приеме нового сотрудника на работу. Об этом сообщает RT.

Сервисы "Работа.ру" и "СберПодбор" решили провести социологическое исследование. Оказалось, что 59% работодателей не смотрят странички кандидатов в различных соцсетях.

Результаты опроса, где можно было выбрать несколько вариантов ответа, также показали:

среди тех, кто просматривает профили кандидатов, 63% оценивают общее впечатление от страницы;

59% изучают записи на страницах кандидатов;

58% оценивают манеру общения и поведения потенциального сотрудника через комментарии;

45% пролистывают фотографии будущих работников;

42% обращают внимание только на аватары кандидатов на вакансии;

37% изучают страницы соискателей детально – смотрят группы, каналы, паблики;

12% обращают внимание на список друзей.

Отмечается, что в рамках исследования удалось опросить более одной тысячи нанимателей.

Ранее россияне поделились, с какими дискриминациями они сталкивались на работе. Исследование показало, что у многих возникали проблемы с коллективом из-за возраста, пола, национальности, внешности, семейного и социального положения, а также сексуальной ориентации.

Кроме того, проблемы при трудоустройстве у россиян были из-за наличия или отсутствия детей, планируемой беременности, лишнего веса, татуировок, ярких волос и неформальной одежды.

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