10:52Общество
Более 40% работодателей изучают соцсети кандидатов при найме – опрос
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Эксперты выяснили, что 41% работодателей просматривают социальные сети при приеме нового сотрудника на работу. Об этом сообщает RT.
Сервисы "Работа.ру" и "СберПодбор" решили провести социологическое исследование. Оказалось, что 59% работодателей не смотрят странички кандидатов в различных соцсетях.
Результаты опроса, где можно было выбрать несколько вариантов ответа, также показали:
- среди тех, кто просматривает профили кандидатов, 63% оценивают общее впечатление от страницы;
- 59% изучают записи на страницах кандидатов;
- 58% оценивают манеру общения и поведения потенциального сотрудника через комментарии;
- 45% пролистывают фотографии будущих работников;
- 42% обращают внимание только на аватары кандидатов на вакансии;
- 37% изучают страницы соискателей детально – смотрят группы, каналы, паблики;
- 12% обращают внимание на список друзей.
Отмечается, что в рамках исследования удалось опросить более одной тысячи нанимателей.
Ранее россияне поделились, с какими дискриминациями они сталкивались на работе. Исследование показало, что у многих возникали проблемы с коллективом из-за возраста, пола, национальности, внешности, семейного и социального положения, а также сексуальной ориентации.
Кроме того, проблемы при трудоустройстве у россиян были из-за наличия или отсутствия детей, планируемой беременности, лишнего веса, татуировок, ярких волос и неформальной одежды.
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