Россияне описали портрет плохого начальника

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Россияне составили портрет плохого руководителя. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

В ходе опроса выяснилось, что 83% россиян готовы уйти с работы, если их не устраивает начальник. В исследовании приняли участие 3 100 граждан РФ старше 18 лет.

Респонденты заявили, что плохой управленец:

перекладывает ошибки на подчиненных (67%);

не готов защищать команду в глазах вышестоящего руководства (56%);

не готов брать на себя ответственность (53%);

не умеет правильно формулировать задачи и ставить цели (52%);

повышает голос на подчиненных (51%).

Отмечается, что от 41 до 45% сообщили, что плохой руководитель не отмечает и не поощряет заслуги подчиненных, не умеет рассчитывать рабочую нагрузку и присваивает чужие заслуги. 36% россиян считают, что хороший руководитель должен уметь делегировать задачи. Также у него должны быть развиты лидерские качества (32%). 21% опрашиваемых отметили, что начальник должен уметь быстро принимать решения.

Ранее россияне поделились, с какими дискриминациями они сталкивались на работе. Исследование показало, что у многих возникали проблемы с коллективом из-за возраста, пола, национальности, внешности, семейного и социального положения, а также сексуальной ориентации.

Кроме того, проблемы при трудоустройстве у россиян были из-за наличия или отсутствия детей, планируемой беременности, лишнего веса, татуировок, ярких волос и неформальной одежды.