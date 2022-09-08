Россиянам рассказали о признаках выгорания на работе

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Профессиональное выгорание может проявляться самым разным образом, например в постоянной потере энергии, апатии, регулярно низком настроении, утверждает психолог Михаил Козлов.

Также человек подобное эмоциональное истощение может обнаружить из-за чувства пессимизма и ощущения исчезновения перспективного будущего. Козлов порекомендовал вспомнить и обдумать причины выбора своей профессии.

"То есть вернуться к вопросам, для кого моя работа полезна, для чего я ее делаю, почему это для меня важно и интересно, как это меня развивает и чего я могу добиться. Все время усиливать свой ценностный контакт с профессией", – отметил специалист в беседе с "Мослентой".

Козлов уверен, что в работу следует вкладывать больше личностного смысла. По его словам, благодаря этому у человека будет меньше от нее выгорания.

Ранее россияне поделились, с какими дискриминациями они сталкивались на работе. Исследование показало, что у многих возникали проблемы с коллективом из-за возраста, пола, национальности, внешности, семейного и социального положения, а также сексуальной ориентации.