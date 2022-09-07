Россияне рассказали, с какими дискриминациями сталкивались на работе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

На работе россияне сталкивались с дискриминацией по возрасту, полу, национальности, внешности, семейному и социальном положению, сексуальной ориентации. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Зарплаты.ру".

Так, около 37% опрошенных заявили о дискриминации по возрасту при приеме на работу, в процессе трудовой деятельности и при увольнении. 19% сталкивались с дискриминацией по полу, 12% – по национальности, 11% – по внешности, 9% – по здоровью, 6% – по семейному положению, 5% – по социальному положению, 1% – по сексуальной ориентации.

Кроме того, проблемы при трудоустройстве у россиян были из-за наличия или отсутствия детей, планируемой беременности, лишнего веса, татуировок, ярких волос и неформальной одежды.

С предвзятостью коллег в общей сложности сталкивались 70% опрошенных. Вместе с тем от распространения слухов пострадали 57% респондентов, а от неконструктивной критики – 13%. Кроме того, опрошенные сталкивались с оскорблениями, запугиваниями, мелкими кражами, порчей личных вещей и высмеиванием.

При этом 25% респондентов не сталкивались с дискриминацией в трудовой сфере.

Ранее психолог Анна Девятка рассказала, что если человек хочет, чтобы ему повысили зарплату, то он не должен оттягивать решение этого вопроса, однако важно также быть в контакте с руководством. Как подчеркнула специалист, при повышении качества работы или росте нагрузки просить повышения зарплаты – нормально. При этом ждать до победного конца не стоит – если человек уже почувствовал нехватку денег, то, общаясь об этом с руководством, он может проявить недостаточную уверенность.

