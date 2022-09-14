Россияне рассказали о сложностях, с которыми столкнулись при поиске работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Результаты опроса россиян показали, что 83% респондентов испытывали различные трудности при поиске работы. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

В опросе участвовали 3 100 респондентов старше 18 лет со всей страны. Россияне ответили, какой этап был для них самым трудным. Результаты оказались следующими:



поиск подходящих вакансий – 69%;

ожидание ответа от потенциального работодателя – 36%;

собеседование – 19%;

подготовка резюме – 10%;

выполнение тестового задания – 8%;

подготовка сопроводительного письма – 6%;

собеседование с отделом безопасности и полиграф – 4%.

В рамках исследования также выяснилось, что 46% респондентов уверены, что проще всего в нынешних условиях найти работу специалистам из сферы IT и телекома. 30% считают, что можно легко устроиться в сфере торговли. На третьем месте – сфера строительства (25%).

Также 18% россиян считают, что легко можно найти работу в сфере общественного питания,16% отметили медицину и транспорт, 14% выделили сферу охраны и безопасности, 12% – бытовые услуги и индустрию красоты, еще 11% – маркетинг и PR.

Ранее россияне поделились, с какими дискриминациями они сталкивались на работе. Исследование показало, что у многих возникали проблемы с коллективом из-за возраста, пола, национальности, внешности, семейного и социального положения, а также сексуальной ориентации.

Кроме того, проблемы при трудоустройстве у россиян были из-за наличия или отсутствия детей, планируемой беременности, лишнего веса, татуировок, ярких волос и неформальной одежды.