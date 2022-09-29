В РФ зафиксировали рост числа удаленщиков на фоне статистики по COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России растет число компаний, практикующих удаленный режим работы на фоне повышения уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob, в котором приняли участие 1 000 представителей компаний из всех федеральных округов РФ.

"В августе и сентябре нынешнего года уровень заболеваемости коронавирусом вновь вырос, увеличилось и число работодателей, практикующих удаленку", – говорится в материалах.

Отмечается, что в настоящий момент в 20% отечественных компаний есть сотрудники, которые работают в удаленном формате из-за COVID-19. Это больше, чем в августе, но в 2,5 раза меньше, чем в феврале текущего года.

Активнее всего дистанционка используется в Москве (22%) и Санкт-Петербурге (20%). В других субъектах РФ удаленный режим работы практикуют порядка 19% организаций.

Также опрос показал, что доля компаний, в которых на удаленке работают от 50 до 75% сотрудников, выросла вдвое по сравнению с показателем августа (до 12%).

Ранее Минфин предложил обязать россиян, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в РФ. В законопроекте, подготовленном министерством, предлагается уточнить, что выплачиваемые российскими работодателями вознаграждения дистанционным сотрудникам, которые находятся за пределами РФ, относятся к доходам от отечественных источников.



Названы отрасли с наибольшим количеством работников на удаленке

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