Россиянам назвали профессии с самыми быстрорастущими зарплатами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Быстрее всего в России зарплаты растут у профессий в сфере промышленности. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на исследование сервиса "Авито Работа" .

Специалисты отметили, что осенью текущего года спрос на специалистов на рынке труда в целом увеличился в 2,4 раза, что спровоцировало рост зарплат в ряде отраслей. Общий прирост год к году по предлагаемым зарплатам – 39%.

Лидирующую строчку заняли вакансии учителей с годовым увеличением предлагаемой зарплаты в 1,9 раза, на сентябрь 2023 года она составляет 68,5 тысячи рублей. Следом идут профессии переводчика (81,6 тысячи рублей) и рекрутера (70,7 тысячи рублей), уточнили на сайте.

В исследовании представлено 15 специальностей с быстрорастущими зарплатами, восемь из них – вакансии в сфере промышленности. Самая высокая средняя зарплата у водителя бульдозера – 93,4 тысячи рублей, на втором месте расположилась вакансия фрезеровщика (92,3 тысячи рублей).

Отмечается, что самая низкая зарплата в данном списке у дизайнера – 57 тысяч рублей.

Ранее почти 39% россиян заявили, что коллеги не должны рассказывать друг другу о зарплате, потому что это неэтично. Добавлялось, что 42% россиян отвечают на вопрос о получаемых средствах уклончиво, 29% – правдиво и 17% предпочитают поменять тему разговора.

Также около 35% россиян считают человека богатым, если он зарабатывает больше 1 миллиона рублей в месяц. В прошлом году количество респондентов с аналогичным ответом было 26%.

Названы вакансии с самыми высокими зарплатами для выпускников вузов и колледжей