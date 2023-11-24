Зарплаты в РФ могут вырасти до 15% по итогам года

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Уровень заработных плат в среднем по стране может увеличиться до 15% по итогам текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максима Фатеева.

Отмечается, что по итогам года вырасти зарплаты могут по-разному в различных отраслях. Фатеев напомнил, что номинальный рост средних зарплат в экономике за первые восемь месяцев этого года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13,8%.

При этом он подчеркнул, что сложно дать однозначный ответ относительно будущего роста зарплат. По его информации, он зависит от многих факторов: экономической ситуации, инфляции, спроса на рабочую силу и других.

"Однако если инфляция сохранится на прежнем уровне или увеличится, то можно ожидать и дальнейшего роста зарплат", – считает вице-президент палаты.

Уточняется, что при увеличении зарплат в низкооплачиваемых профессиях и при повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) межотраслевое неравенство сокращается, но не сильно, так как зарплаты в высокооплачиваемых профессиях тоже растут. Кроме того, разрыв между ними зачастую довольно существенный.

Предположительно, неравенство между зарплатами останется на прежнем уровне, заключил Фатеев.

Ранее Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей. Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составляет 16 242 рубля.

Как уточнял спикер Госдумы Вячеслав Володин, увеличение МРОТ является важным решением, которое защитит людей и повысит реальные доходы. В результате реализации проекта заработная плата вырастет у 4,8 миллиона граждан РФ, заявил он.

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