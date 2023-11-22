22 ноября, 14:13Общество
Совфед одобрил закон об увеличении МРОТ на 18,5% в 2024 году
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Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседания закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5%, до 19 242 рублей.
Документ внесли в Госдуму в сентябре вместе с проектом федерального бюджета. Согласно документу, со следующего года МРОТ возрастет на 18,5%, а с 2025 года его соотношение с медианной зарплатой окажется не ниже 48%.
Минимальный размер оплаты труда в 2023 году составляет 16 242 рубля.
16 ноября депутаты Госдумы приняли в третьем, финальном чтении инициативу, повышающую МРОТ в 2024 году на 18,5%. Предложение внес в нижнюю палату парламента российский кабмин в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы.
Как уточнял спикер Госдумы Вячеслав Володин, увеличение МРОТ является важным решением, которое защитит людей и повысит реальные доходы. В результате реализации проекта заработная плата вырастет у 4,8 миллиона граждан РФ, заявил он.
Изменения будут внесены в закон "О минимальном размере оплаты труда". Согласно задумке, решение вступит в силу с 1 января 2024 года.
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