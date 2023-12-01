Аналитики заявили, что пик роста зарплат из-за "зарплатной гонки" в РФ прошел

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Пик темпов роста зарплат россиян остался позади, так как у бизнеса начали заканчиваться средства для "зарплатной гонки", считают эксперты, которых опросил РБК.

Рост зарплат в РФ в сентябре 2023 года замедлился – за вычетом инфляции заработные платы выросли на 7,2% в годовом выражении против 9,5% в августе. Вместе с этим зарегистрированная безработица в России обновила свой минимум и составила 2,9%.

Эксперты считают, что причиной такого роста может быть то, что предприятия на фоне нехватки рабочих рук начали переманивать высококвалифицированных рабочих при помощи высоких зарплат, так как сами отрасли не успевают быстро подготовить кадры.

По словам профессора департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елены Варшавской, особенно остро такая проблема стоит в организациях, которые занимаются государственными оборонными заказами.



"Предприятия не могут до бесконечности повышать зарплаты. Вполне возможно, что мы уперлись в некий потолок и после декабрьского статистического всплеска зарплат, связанного с премированием, увидим замедление темпов их роста", – указывает она.



С таким мнением согласен и профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он уверен, что пик зарплат уже пройден, а с октября 2023 года темпы продолжат свое снижение. В итоге рост зарплат продолжится в лучшем случае вместе с инфляцией, сказал Сафонов.

Также он связал "потолок роста" с тем, что у предприятий ограничиваются возможности по взятию кредитов из-за увеличения ключевой ставки Центробанком РФ. Как сказал эксперт, в таком случае работодатель начнет экономить на издержках, а обычно компании могут повлиять на сами зарплаты.

Ранее стало известно, что уровень заработных плат в среднем по стране может увеличиться до 15% по итогам текущего года. По итогам года вырасти зарплаты могут по-разному в различных отраслях.

В целом номинальный рост средних зарплат в экономике за первые 8 месяцев 2023 года относительно аналогичного периода предыдущего года составил 13,8%.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому сумма минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России в 2024 году составит 19 242 рубля. В текущем году МРОТ составляет 16 242 рубля.

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