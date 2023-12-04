Эксперты объяснили, почему курьеры зарабатывают как инженеры и учителя

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Люди стали чаще покупать онлайн, а доставляют эти покупки курьеры. Спрос на их услуги вырастет перед Новым годом, заявила независимый HR-эксперт Зулия Лоикова, сообщает "Вечерняя Москва".

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование, в ходе которого выяснил, что зарплата пеших курьеров в Москве достигла 115 тысяч рублей в месяц, а водителя-курьера – 170 тысяч. За год эти суммы выросли на 8–11%.

Средняя зарплата столичного учителя в январе – июле этого года составила 144,8 тысячи рублей, врача с высшим образованием, по данным Росстата, – почти 187 тысяч, инженера – 124,5 тысячи. Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виктор Кудрявцев объяснил сопоставимость зарплат курьера и врача дефицитом, который был и в советское время. По его словам, в СССР врач получал 110–130 рублей, в то время как таксист мог заработать 300, а то и 500 рублей, потому что таксистов тогда не хватало.

Однако он считает некорректным сравнивать зарплату курьера и инженера. Кудрявцев отметил, что инженер работает 5/2 по восемь часов в день, при таком же графике курьеры заработают меньше.

Кроме того, он назвал такую высокую зарплату курьеров временным явлением, поскольку с появлением маркетплейсов люди сами приходят за своим заказом. Также открывается все больше автоматических пунктов выдачи заказов, появляются роботы-доставщики. Все это может в будущем заменить услуги курьеров, уверен эксперт.

Помимо этого, Кудрявцев считает, что само существование курьеров, да еще и получающих высокую зарплату, – это свидетельство недостаточного технологического развития. Он уверен, что молодой и сильный мужчина – ценный кадр, который можно использовать, например, для нужд армии и полиции, для добычи полезных ископаемых, а не для доставки пиццы или букета цветов.

Юрист Московской коллегии адвокатов Геннадий Добрынин добавил, что курьеры – люди социально незащищенные. Большинство их них работают нелегально, следовательно если они заболели, то больничный им не оплатят. Кроме того, многие из них не могут рассчитывать на регрессивные выплаты – ежемесячную денежную компенсацию за утраченное на производстве здоровье, рассказал Добрынин.

В свою очередь, руководитель исследовательского портала SuperJob Наталья Голованова рассказала, что у курьеров действительно высокая зарплата и первая причина этого – высокая конкуренция за рабочие руки, вторая – резкий спрос интернет-торговли, а третья – ограниченное число тех, кто хочет и может работать курьером.

Ранее сообщалось, что "Почта России" перестала доставлять посылки роверами "Яндекса". Ранее клиенты могли заказать такую услугу всего за один рубль. Причины решения не уточняются.

Эксперты считают, что сервис могли закрыть из-за слишком больших расходов на обслуживание роботов, а также из-за их недостатка. В сервисе использовались только 36 устройств, а могло потребоваться около 150, но стоимость одного устройства достигала пяти миллионов рублей.

В Сети появилось видео, на котором школьники из Москвы помогают роботу-курьеру в пути