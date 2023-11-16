"Почта России" прекратила доставлять посылки роверами "Яндекса"

"Почта России" больше не будет доставлять посылки роверами "Яндекса". Ранее клиенты могли заказать такую услугу всего за 1 рубль. Причины решения не уточняются.

Эксперты считают, что сервис могли закрыть из-за слишком больших расходов на обслуживание роботов, а также из-за их недостатка. В сервисе использовались только 36 устройств, а могло потребоваться около 150, но стоимость одного устройства достигала пяти миллионов рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.