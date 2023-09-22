Москвичей пригласили поучаствовать в акселераторе "Безграничная молодежь"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья смогут принять участие в акселераторе "Безграничная молодежь". Об этом сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты города Москвы.

Курс состоит из 12 обучающих модулей в формате видеороликов. Пройти его можно будет дистанционно на адаптивной IT-платформе акселератора с 25 сентября по 17 ноября 2023 года. После освоения курса участники получат электронный сертификат. Участие в проекте бесплатное.

В рамках обучения подростки смогут создать бизнес-проекты и получить экспертную оценку от наставников. Лучшие проекты будут отмечены мотивационными призами.

"Это возможность для школьников раскрыть предпринимательский потенциал и разработать собственный проект, пообщаться с успешными бизнесменами и проектными деятелями", – говорится в сообщении.

Принять участие в акселераторе можно, зарегистрировавшись на его сайте до 25 сентября.

Ранее стало известно, что спустя неделю с момента старта регистрации на конкурс "Это у нас семейное" его организаторы получили более 60 тысяч заявок на участие. Желание поучаствовать в конкурсе проявили не только жители России, но и стран СНГ, США, Германии, Франции, Италии, Швеции и других. Итоги конкурса будут подведены летом следующего года, финал состоится в Москве.

