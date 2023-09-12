Более 60 тыс заявок получили организаторы конкурса "Это у нас семейное" за неделю

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Более 60 тысяч заявок от граждан получили организаторы конкурса "Это у нас семейное" за неделю с момента старта регистрации. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Очень разные семьи из всех 89 регионов нашей страны и уже 25 стран. Там и страны СНГ, и США, и Германия, Франция, Италия, Швеция. Уже 25 стран, из которых россияне подали заявки на участие в этом конкурсе", – передает его слова РИА Новости.

По словам Кириенко, конкурс важен не тем, что победители смогут получить материальные призы, а тем, что он позволит достигнуть определенных результатов только в командной работе, при участии всех членов семьи. Также это позволит семьям провести время вместе.

Он отметил, что в рамках конкурса 1,5 тысячи семей попадут в полуфинал, после чего будут отобраны 300 семей-финалистов, которые получат в качестве приза уникальное семейное путешествие. Еще 30 семей получат сертификат на 5 миллионов рублей, который позволит им улучшить свои жилищные условия.

Конкурс "Это у нас семейное" состоит из нескольких этапов, подчеркнул Кириенко, в них в том числе входят, включая дистанционный этап, и окружные полуфиналы. Итоги конкурса будут подведены летом следующего года, финал состоится в Москве.

Ранее сообщалось, что подать заявку на участие в конкурсе "Это у нас семейное" можно на сайте проекта до 4 ноября 2023 года. К участию допускаются семьи, среди которых есть представители не менее трех поколений. Команда, например, может состоять из ребенка от 6 до 17 лет, родителя, а также бабушки или дедушки.

До этого, 1 сентября, Владимир Путин анонсировал старт конкурса. Во время урока "Разговор о важном" он отметил, что это мероприятие позволит внести вклад в развитие традиционных ценностей, а также продемонстрировать значимость семьи в российском обществе.



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