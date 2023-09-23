Московская сборная заняла первое место в общем зачете чемпионата высоких технологий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сборная Москвы показала лучший результат, завоевав девять медалей общего зачета в финале чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента образования и науки Ирину Швец.

Столичную команду представляли 17 студентов и школьников, а также 14 наставников и сопровождающих. Москвичи участвовали в соревнованиях по десяти компетенциям и в итоге взяли шесть золотых, одну серебряную и две награды.

Лучшие результаты представители Москвы показали в том числе в таких направлениях, как "Биопротезирование", "Летающая робототехника", "Нейросети и большие данные" и других.

"Московские участники показали превосходные результаты, став лучшими среди более чем 30 сборных. Это итог планомерной работы, которая ведется в образовательных учреждениях города", – сказала Швец.

Между тем еще две золотые медали москвичи смогли завоевать в международном зачете, а семь медалей, в том числе четыре золотые, – в корпоративном зачете.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года московские школьники завоевали уже 26 медалей на международных олимпиадах. Из них 11 золотых, 11 серебряных и 4 бронзовых.

