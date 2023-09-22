Суперфинал первого Всероссийского детского футбольного турнира пройдет в "Лужниках"

Фото: Благотворительный фонд "Ветер Добрых Перемен"

24 сентября на территории Спортивного городка Олимпийского комплекса "Лужники" состоится суперфинал первого Всероссийского детского футбольного турнира "Чемпионат победителей".

Он объединяет неравнодушных людей и именитых спортсменов вокруг идеи поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и предоставления им возможности для самореализации.

В ярком спортивном празднике примут участие восемь команд, победивших в региональных отборочных турнирах, которые проходили в течение года. Юных футболистов ожидают групповой этап, матчи плей-офф, соревнование "Король пенальти", развлекательная программа и многое другое.

Кульминацией турнира будет гала-матч: дети все вместе попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, в состав которой войдут звезды советского и российского футбола – Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Евгений Алдонин и Александр Мостовой, Алексей Смертин, Дмитрий Булыкин и многие другие. Почетным гостем суперфинала станет мэтр, легендарный российский тренер Олег Иванович Романцев.

Более подробная информация о турнире представлена на официальном сайте.

Суперфинал начнется в 10:30 в Спортивном городке (улица Лужники, дом 24, строение 11).

Мероприятие организовано в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", реализуемого под эгидой РФС и при поддержке правительства Москвы.

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