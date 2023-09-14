Более 1,5 тыс студентов примут участие в спартакиаде "Моспром-2023"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,5 тысячи студентов московских вузов и колледжей станут участниками спартакиады "Моспром-2023". Они будут бороться в 12 видах спорта, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Среди них представители 18 вузов. Кроме того, участие принимают также студенты из 27 колледжей, для которых в этом сезоне создали отдельную лигу", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Среди участников есть студенты Московского техникума космического приборостроения при Московском государственном техническом университете имени Баумана, Московского техникума креативных индустрий имени Красина, МИРЭА – Российского технологического университета и других.

Команды будут принимать участие в спартакиаде пятый год подряд. Мероприятие предполагает соревнования по легкой атлетике, плаванию, хоккею, футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, бильярду, дартсу, шахматам, тэг-регби и киберспорту.

Финал состоится 30 сентября в спорткомплексе "Лужники".

Ранее сообщалось, что Московский осенний велофестиваль состоится 16 сентября у Северного речного вокзала в новом формате. В этом году вместо заезда москвичей ждет масштабный квест на велосипедную тематику. При этом брать с собой велосипед не потребуется. Праздник пройдет с 10:00 до 22:00.

До этого сообщалось, что 16 сентября в Музее главных оружейных реликвий армии состоится "Фестиваль гречки". Для посетителей проведут различные мастер-классы, конкурсы, лекции, концерт, а также ярмарку народных промыслов.

Осенний велофестиваль пройдет у Северного речного вокзала 16 сентября