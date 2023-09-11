Фестиваль гречки пройдет в Москве 16 сентября

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В Музее главных оружейных реликвий армии ("Г. О. Р. А.") 16 сентября состоится семейное мероприятие "Фестиваль гречки". Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе Музея Победы.

"Посетителей филиала Музея Победы ждут мастер-классы, конкурсы, лекции, концерт и ярмарка народных промыслов", – сообщили в пресс-службе.

Например, этнографический центр "Русская изба" из Ново-Переделкина организует фольклорный тур "Ремесло не коромысло – плеч не тянет", в рамках которого гости смогут познакомиться с коллекцией вышивки XIX–XX веков, предметами крестьянской утвари и быта, а также научиться расчесывать лен специальными приборами или стирать одежду старинным вальком.

Также посетители фестиваля смогут разукрасить матрешку из липы, сделать фигурки и картины из гречки, а еще посоревноваться в беге в мешках.

"Перед гостями выступят рок-группы "Бисер", "Новая версия", "Именины", "Роса", авторы и исполнители Варвара Комиссарова, Дарья Алексеевская и другие", – отметили в сообщении музея.

Кроме того, ассоциация "Народные и художественные промыслы России" проведет ярмарку ремесленных изделий.

Все мероприятия начнутся в 12:00. Чтобы попасть на фестиваль, необходимо купить входной билет в музей.

Ранее сообщалось, что фестиваль профессиональной реализации для школьников и студентов пройдет в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ 16 сентября. Он будет посвящен профориентации и будущей карьере, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие организуют в павильоне "Арт. Техноград". Оно пройдет с 11:00 до 18:30.

Музейная неделя пройдет в Москве с 11 по 17 сентября