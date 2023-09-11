Фестиваль профессиональной реализации пройдет в "Технограде" 16 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Фестиваль профессиональной реализации для школьников и студентов пройдет в центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ 16 сентября. Он будет посвящен профориентации и будущей карьере, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Мероприятие организуют в павильоне "Арт. Техноград". Оно пройдет с 11:00 до 18:30.

"Около 30 экспертов будут работать на площадке, чтобы помочь юным москвичам раскрыть свой потенциал, научат ориентироваться в мире профессий и выбирать направления обучения в соответствии со своими склонностями и желаниями", – рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

С 11:20 до 13:00, с 14:00 до 15:40 и с 16:00 до 17:40 для гостей пройдут мастер-классы, профориентационные и психологические игры. В программу также включили показ профориентационного фильма, тесты и консультации.

Интерактивный мастер-класс "Успешный выбор в мире профессий будущего" откроет фестиваль. Посетителям расскажут о профориентации и о том, какую специальность выбрать подростку. Гости узнают о работе разработчика киберпротезов и нейроинтерфейсов, компьютерного лингвиста и космогеолога.

На мастер-классе "Выбор профессии в XXI веке" эксперты расскажут о трудностях в стратегиях выбора профессии, а на занятии "Осознанная карьера" гости узнают о форматах занятости, конфигурации карьеры и потребностях трудовой деятельности. Благодаря лекции "Метанавыки в карьере и жизни" москвичи смогут рассмотреть осознанность и эмоциональный интеллект.

Детский технопарк на Зорге организует мастер-класс "PROдизайн. Цифровые технологии в дизайне одежды". Школа программирования Coddy подготовила занятия по игровым движкам Unity, языкам программирования C# и Python.

Также на мероприятии будут представлены 10 профориентационных и психологических игр. Кроме того, на фестивале гостям предложат пройти комплексное профориентационное тестирование, разработанное центром тестирования и развития "Гуманитарные технологии".

Ранее сообщалось, что на площадке Московского урбанистического форума в "Лужниках" дети смогли пройти бесплатную профориентацию, тестирование заняло около 10 минут и состоит из 20 вопросов. Результаты с рекомендациями отправили родителям на электронную почту. Тестирования провели в шатре "Траектория роста".

В наукоградах московские школьники начинают погружаться в профессию будущего