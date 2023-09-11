Около 1,2 тыс локальных предпринимателей объединил фестиваль "Неспальный район"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития

Первый фестиваль локального бизнеса "Неспальный район" завершился в столице. Около 1,2 тысячи компаний и индивидуальных предпринимателей показали гостям свои товары и услуги, провели мастер-классы и шоу, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"За пять недель на 21 площадке фестиваля побывали больше 90 тысяч москвичей. Они познакомились с историями районных предприятий, посмотрели выступления творческих коллективов и посетили ярмарку локальных брендов", – отметила она.

Для гостей провели 682 мастер-класса, куда вошли занятия по основам робототехники, актерскому мастерству, уходу за животными, азам создания мультфильмов и фитнес-тренировки. В них приняли участие более 13 тысяч горожан. Также предприятия устроили розыгрыш 1,8 тысячи сертификатов.

Организатором фестиваля является департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Мероприятие помогло бизнесу представить свои товары. Самыми посещаемыми площадками стали районы Митино (почти 11 тысяч), Некрасовка (9,1 тысячи) и Куркино (свыше 7,4 тысячи).

Проект запустили согласно целям и задачам национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее стало известно, что столичные предприниматели приняли участие в международной выставке пищевой промышленности Vietfood&Beverage во вьетнамском Хошимин, в рамках которой провели больше 300 встреч с зарубежными партнерами.

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