Сеть клиник женского здоровья появится в Москве в 2023 году – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В 2023 году в Москве появится сеть клиник женского здоровья. Об этом РИА Новости сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"В следующем году у нас стартует новый проект, о котором мы еще не заявляли, это – создание сети клиник женского здоровья", – сообщила Ракова.

По ее словам, в составе новой сети будут функционировать столичные женские консультации, которые в настоящее время работают в неприспособленных условиях без необходимого оборудования. Подобная мера позволит улучшить качество медицинского обслуживания женщин.

Помимо этого, уточнила Ракова, в городе продолжается работа по созданию перинатальных центров. Городские власти стремятся открывать роддома на территориях многопрофильных клиник с целью создания условий для оказания качественной и разносторонней помощи матерям и новорожденным детям.

До этого заммэра сообщила, что частные и федеральные клиники смогут оформлять цифровые медицинские карты для школ и детских садов. Для этого у организации должна быть медицинская лицензия, а также доступ к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).



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