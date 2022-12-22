В Москве с начала года отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2022 года в Москве отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт в соответствии с новым городским стандартом, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На сегодня ремонт во всех запланированных объектах завершен – в этом году по новому стандарту отремонтировали 21 молочно-раздаточный пункт площадью около 3 тысячи квадратных метров. Обновленные пункты получили жители 18 районов Москвы", – сказала она.

По словам Раковой, во всех помещениях рабочие выполнили современную внутреннюю отделку, как и в отремонтированных по новому стандарту детских поликлиниках. В зданиях установили новые двери, окна, системы кондиционирования и пожарной безопасности, удобные указатели и комфортную мебель.

"Проект не завершается, будем реализовывать его поэтапно: в следующем году модернизация городских молочно-раздаточных пунктов будет продолжена", – пояснила вице-мэр.

Она уточнила, что молочно-раздаточные пункты № 101 в Печатниках, № 85 в Новокосине и № 213 в Зеленограде откроются уже 1 января.

Ранее в столичном районе Свиблово завершилось строительство детско-взрослой поликлиники. Здание построили в соответствии с новым стандартом. У него имеются отдельные входы для детской и взрослой поликлиник, зоны комфортного ожидания, система навигации, современное медоборудование, доступность для маломобильных граждан.

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