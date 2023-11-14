Количество электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что до конца следующего года в Москву поступит 1 200 электробусов российского производства от ПАО "КАМАЗ" и завода "ЛиАЗ" по крупнейшему в Европе контракту.

В этом году в город поступило уже свыше 200 электробусов. Транспорт поставляется не только в электробусные парки "Красная Пахра" и "Митино", но и в другие, подведомственные Мосгортрансу.

Ликсутов отметил, что столичные электробусы закупаются у отечественных производителей и обслуживаются по контрактам жизненного цикла. Это, со слов заммэра, гарантирует их исправность и своевременный выход на линию в любое время года.

Всего за пять лет число электробусных маршрутов превысило 100, замена автобусов на экологичный транспорт ведется по поручению Сергея Собянина, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что специалисты проверили более 1 250 электробусов и свыше 5 тысяч автобусов в рамках подготовки к зимнему сезону.

В транспорте протестировали системы отопления и климат-контроля, а также провели осмотр уплотнителей дверей, окон и люков.

В Мосгортрансе сообщили о переходе на электронные путевые листы