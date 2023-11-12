Столичные автобусы и электробусы начали готовить к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты начали готовить наземный городской транспорт к зиме в Москве. Сезонную проверку прошли более 1 250 электробусов и свыше 5 тысяч автобусов, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В транспорте протестировали системы отопления и климат-контроля, а также провели осмотр уплотнителей дверей, окон и люков.

"Для нас важно обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки в любое время года. По поручению Сергея Собянина мы готовим городской транспорт к работе зимой. Кроме того, мы выпустили около 120 дополнительных автобусов и электробусов на особенно востребованные маршруты столицы", – рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До этого в столичном районе Новокосино завершилось строительство электробусного парка "Салтыковка". В ближайшее время специалисты планируют провести отопление к зданиям и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Ранее новый автобусный маршрут 577к запустили в ТиНАО. Он улучшит дорожную ситуацию в районе ЖК "Эко Бунино" и "Бунинские луга". Местные жители смогут удобно добираться до важных социальных объектов, а также до станции метро "Ольховая".

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