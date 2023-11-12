Строительство электробусного парка "Салтыковка" завершили на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В столичном районе Новокосино завершилось строительство электробусного парка "Салтыковка". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Для развития городского электротранспорта мы расширяем сеть зарядной инфраструктуры, строим современные Дома для электробусов. До конца года откроем парк "Салтыковка" на востоке Москвы. Он оборудован 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, которые подают энергию на зарядные посты для техники", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ближайшее время специалисты планируют провести отопление к зданиям и получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Открытие нового электробусного парка позволит улучшить транспортную ситуацию на востоке и юго-востоке Москвы и даст городу более 200 новых рабочих мест.

Ранее стало известно, что с начала года москвичи и гости столицы проехали на электробусах более 100 миллионов раз. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 17%. Сейчас по столичным маршрутам курсируют более 1 250 инновационных электробусов.



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