Более 3,2 км выделенных полос заработают в Москве 2 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 3,2 километра выделенных полос откроются в Москве 2 декабря. На них начнут курсировать 37 маршрутов наземного транспорта, на которых ежедневно ездят более 117 тысяч людей, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Выделенная полоса на Цветном бульваре заработает для приоритетного поворота и разворота транспорта в центр. На 2-й улице Машиностроения выделенная полоса будет организована в сторону Шарикоподшипниковской улицы. Ее продлили в сторону Волгоградского проспекта.

"В декабре откроется еще 6 выделенных полос. Теперь автобусы и электробусы будут проезжать эти участки до 3 раз быстрее, что сэкономит время пассажиров. Кроме того, на 25% снизится аварийность на этих участках", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пять лет назад был открыт первый электробусный маршрут, а сейчас их число достигло 100. Он уточнил, что в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранс" будет составлять примерно 30%. Градоначальник объяснил, что это будут улучшенные версии привычных электробусов.

Главным он назвал увеличение запаса хода с 40–50 до 80 километров – электробус едет дальше после подзарядки. Кроме того, освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток для комфорта пассажиров.

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