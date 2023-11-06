Новый автобусный маршрут запустили в ТиНАО

Фото: transport.mos.ru

Новый автобусный маршрут 577к запустили в ТиНАО. Он улучшит дорожную ситуацию в районе ЖК "Эко Бунино" и "Бунинские луга", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Местные жители смогут удобно добираться до важных социальных объектов, а также до станции метро "Ольховая". На маршруте будут работать три современных автобуса отечественного производства.

"Мы развиваем сеть маршрутов наземного городского транспорта на территории ТиНАО по поручению Сергея Собянина. Запускаем новые маршруты, на которых работают современные автобусы и электробусы. Они доставляют пассажиров до станций метро и МЦД, школ, поликлиник и других важных объектов", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что пять лет назад был открыт первый электробусный маршрут, а сейчас их число достигло 100. Он уточнил, что в 2024 году доля электробусов в парке "Мосгортранс" будет составлять примерно 30%. Градоначальник объяснил, что это будут улучшенные версии привычных электробусов.

Главным он назвал увеличение запаса хода с 40–50 до 80 километров – электробус едет дальше после подзарядки. Кроме того, освещение в салоне будет меняться в зависимости от времени суток для комфорта пассажиров.

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