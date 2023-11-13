Почти 2,2 млн поездок совершили на электробусах в ТиНАО благодаря парку "Красная Пахра"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Почти 2,2 миллиона поездок совершили пассажиры на электробусах в ТиНАО за 500 дней работы парка "Красная Пахра". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С открытием первого в России и крупнейшего в Европе Дома для электробусов наземный электротранспорт впервые вышел на маршруты в Троицке и ближайших поселениях", – цитируют его в телеграм-канале столичного Дептранса.

Вместе с этим местные жители получили возможность работать рядом с домом. Дептранс обеспечивает сотрудников конкурентной зарплатой, социальными гарантиями и другими достойными условиями труда.

Сейчас электробусный парк в Красной Пахре обслуживает семь электробусных маршрутов. Они соединяют Троицк с ближайшими поселениями, а также станциями МЦД-2, МЦД-4 и станцией метро "Теплый Стан".

До этого строительство электробусного парка завершилось в столичном районе Новокосино. Он оборудован 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, которые подают энергию на зарядные посты для техники. Парк планируют открыть до конца 2023 года.



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