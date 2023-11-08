Автобусный маршрут 646 на юго-востоке Москвы станет электробусным

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автобусный маршрут 646 на юго-востоке Москвы переведут в разряд электробусных с 11 ноября. Об этом сообщил телеграм-канал Дептранса столицы.

"На маршруте 646 будет работать 5 самых современных российских электробусов. В рабочий день на этом направлении в среднем совершается около 2 000 поездок", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, маршрут соединяет столичные районы Марьино и Печатники, а также одноименные станции метро. Также автобусы проезжают мимо станций МЦД Перерва, Депо и Печатники.

Ранее в ТиНАО запустили новый автобусный маршрут 577к. Он улучшит дорожную ситуацию в районе ЖК "Эко Бунино" и "Бунинские луга". Местным станет удобнее добираться до важных городских объектов, а также станции метро "Ольховая". Здесь будут работать 3 современных отечественных автобуса.

До этого Сергей Собянин заявил, что с начала 2023 года столичные пассажиры совершили свыше 100 миллионов поездок на электробусах. Это почти на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Одним из самых популярных маршрутов стал т74, запущенный в этом году от МЦД Курьяново до метро "Кузьминки". Каждый день им пользуются больше 8 700 пассажиров, отмечал мэр Москвы.

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