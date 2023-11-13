Депутат МГД: развитие маршрутов электробусов в Москве популяризует данный вид транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Развитие сети маршрутов электробусов в Москве позволяет популяризировать данный вид транспорта. Об этом Агентству "Москва" сообщил депутат Московской городской думы Олег Артемьев.

"За пять лет работы Москва показала хороший темп – сейчас в городе работает самый большой электробусный парк в Европе. Этой осенью было запущено четыре новых маршрута – таким образом, сейчас в городе можно воспользоваться сотней разных вариантов перевозки этим видом транспорта", – сказал он.

Вместе с этим депутат напомнил, что недавно электробусы запустили по маршруту № 555 для перевозки студентов МФТИ. Учащиеся могут добраться до вуза бесплатно.

По мнению Артемьева, электротранспорт должен стать в столице приоритетным. От перехода на него зависит то, как быстро город "шагнет в будущее", используя экологически чистое топливо, которое не загрязняет города. В связи с этим он предложил интенсивнее продвигать отказ от двигателей внутреннего сгорания в автомобилях.

До этого в столичном районе Новокосино завершилось строительство электробусного парка "Салтыковка". Он оборудован 13 ультрабыстрыми зарядными станциями, которые подают энергию на зарядные посты для техники. Парк планируют открыть до конца 2023 года.



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