В Москве запустили предновогоднюю онлайн-викторину

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках проекта "Открой#Моспром" запустили предновогоднюю онлайн-викторину о столичных фабриках и заводах. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Заключительная, четвертая в этом году викторина пройдет с 13 по 17 ноября. В этот раз для участников подготовили 10 тематических вопросов о фабриках и заводах города", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Викторина состоит из десяти вопросов. Участникам предстоит отгадать основной химический элемент зубной пасты столичного производителя, название парфюма московской фабрики и выполнить другие задания теста.

Победитель будет выбран случайным образом из тех, кто правильно ответил на семь и более вопросов. Итоги опубликуют 20 ноября на сайте проекта. Победители получат подарки от столичных производителей.

Ранее в столице стартовал восьмой сезон экскурсий проекта "Открой#Моспром". Он продлится до 24 ноября. Экскурсии, которые можно посетить очно, станут последними в 2023 году.

