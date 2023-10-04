Выставка в честь 90-летия со дня рождения Гагарина пройдет в Музее космонавтики

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Выставка в честь 90-летия со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина пройдет в Музее космонавтики в Москве. Об этом ТАСС сообщил замдиректора музея по научной работе Вячеслав Климентов.

По его словам, юбилей Гагарина – важное событие. В России есть ассоциация музеев космонавтики, и там идет сбалансированная подготовка к этому событию.

Климентов добавил, что музей хочет показать Гагарина очень необычно, используя художественные произведения того времени, когда он воспитывался и вместе с советскими людьми поднимался, стал воплощением лучшего, что дал СССР. Подводить к этому будут тексты, которые написал сам Гагарин в своей книге "Дорога в космос".

Также экспозицию будут сопровождать изображения в стиле соцреализма. По мнению Климентова, это будет смелый показ, потому что это и художественная, и гагаринская выставка.

Ранее сообщалось, что всемирная неделя космоса пройдет в Музее космонавтики на ВДНХ с 4 по 10 октября. Гости смогут поучаствовать в космическом квесте и викторине, посмотреть фильмы, послушать лекции и посетить экскурсию.

Всемирная неделя космоса начнется на ВДНХ 4 октября