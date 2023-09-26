Всемирная неделя космоса пройдет в Музее космонавтики на ВДНХ с 4 по 10 октября

Фото: Музей космонавтики

С 4 по 10 октября в Музее космонавтики на ВДНХ организуют ряд мероприятий в рамках Всемирной недели космоса. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В течение недели посетители смогут принять участие в космическом квесте. Подготовиться к нему можно будет на лекции "Начало космической эры" 4 октября. Стать участником квеста можно, отсканировав таблички с QR-кодами в музее и ответив на вопросы.

Помимо этого, 4 октября в музее пройдут всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!" и лекция "Первая советская ракета: путь в космос". На последней гостям расскажут о запуске советской ракеты на гибридном топливе ГИРД-09.

5 октября посетители учреждения смогут стать слушателями лекции "Лунные артефакты из коллекции Музея космонавтики" и зрителями фильма "Укрощение огня" о становлении отечественного ракетостроения.

На следующий день, 6 октября, будет организована экскурсия по главной музейной выставке года "Музей космонавтики. Модель для сборки". В этот же день в учреждении проведут викторину "Как дела на МКС?", посвященную станции.

В заключительный день Всемирной недели космоса, 10 октября, гостей ожидает серия кинопоказов "Роскосмоса". Зрителям предложат посмотреть фильмы о том, как стать космонавтом, как жить в космосе и других особенностях профессии.

Между тем 27 сентября в честь Всемирного дня туризма для столичной молодежи организуют тематический квиз "Первый в туризме". Его участниками смогут стать люди в возрасте от 18 до 35 лет. Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные со сферой туризма и индустрией гостеприимства.



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