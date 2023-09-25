Тематический квиз для молодежи "Первый в туризме" пройдет 27 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тематический квиз "Первый в туризме" для молодежи, приуроченный ко Всемирному дню туризма, состоится 27 сентября.

В рамках соревнований за звание лучшей поборются 25 команд по 8 человек. Им предстоит посоревноваться в семи игровых раундах. Поучаствовать могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку можно с 4 по 25 сентября на портале "Russpass. Бизнес". Мероприятие пройдет в пространстве "Большевик Лофт".

Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные со сферой туризма и индустрией гостеприимства. В рамках мероприятия пройдет лотерея, а также выступят известные гиды и экскурсоводы Москвы. Они расскажут о преимуществах профессии и работы в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Победители квиза получат призы от столичного Комитета по туризму, автономной некоммерческой организации "Мой район", Музея гаража особого назначения Федеральной службы охраны России и компаний – партнеров мероприятия.

Ранее стало известно, что 25 сентября в столице пройдет региональный форум по развитию и поддержке волонтерских организаций в вузах под названием "В центре добра". Мероприятие состоится на территории Центра международной торговли.

В Москве пройдет Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры