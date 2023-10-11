Литературный фестиваль для старшего поколения стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Литературный фестиваль для представителей старшего поколения стартовал в городе. Его организатором стала Московская ассоциация клубов долголетия, передает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель сети центров "Московского долголетия" Елена Громова поделилась, что весь месяц в клубах будет посвящен книгам. По ее словам, почти каждый месяц активисты "серебряного" возраста будут участвовать в городском поэтическом фестивале. Каждый из них сможет не только посостязаться в интеллектуальных викторинах, но и выступить на сцене, читая стихи.

"Поэтические клубы пользуются большой популярностью у старшего поколения: наши активисты не только изучают стихи и биографию знаменитых поэтов, но и сами сочиняют произведения, которыми делятся друг с другом", – поделилась Громова.

Районный этап фестиваля состоится с 11 по 13 октября во всех центрах московского долголетия. Победители пройдут на окружной уровень, который продлится до 21 октября. На этом этапе участники проверят, насколько хорошо они знают советские и российские фильмы, посвященные различным поэтам и прозаикам. Набравшие больше всех баллов пройдут в финал.

Москвичка Екатерина Леонова, в свою очередь, рассказала, что занимается в литературных клубах "Минуты поэзии" и "За чашкой чая" в центре долголетия "Марьина Роща". В рамках активности они пишет и декламирует стихи и прозу. Благодаря клубу она стала одной из создательниц сборника стихов ветеранов Великой Отечественной войны "Мы рождены из пламени Победы" и воспоминаний участников Афганской войны "Время выбрало нас".

Финал фестиваля и торжественное награждение победителей состоится 24 октября в центре "Марьина Роща". Участников и посетителей ждет премьера спектакля творческого коллектива "Маска".

Ранее стало известно, что свыше полумиллиона представителей старшего поколения присоединились к проекту "Московское долголетие" за 5 лет. Занятия для участников проекта проходят на базе 1 300 различных организаций по всей столице – в вузах, парках, школах, спортивных центрах, библиотеках и других площадках.

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