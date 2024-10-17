Депутат Гаврилов назвал покупку и продажу автомобилей на маркетплейсах новой реальностью

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Покупка и продажа автомобилей на маркетплейсах стала новой реальностью. Об этом в беседе с RT заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По его словам, эта тенденция как открывает перед покупателями широкие возможности, так и несет определенные риски.

"Прежде всего стоит отметить, что покупка автомобиля – это серьезное решение, которое требует взвешенного подхода и внимания к деталям", – напомнил Гаврилов.

Парламентарий посоветовал при выборе машины на маркетплейсе в первую очередь обратить внимание на репутацию продавца и изучить отзывы других покупателей. Юридическое лицо можно проверить по открытым источникам, уточнил он. Кроме того, необходимо внимательно изучить само объявление.

"Настоящие продавцы обычно предоставляют исчерпывающую информацию об автомобиле, включая его VIN-номер, год выпуска, пробег, техническое состояние. Если какие-то из этих данных отсутствуют или продавец отказывается их предоставить по запросу – это должно вас насторожить", – отметил Гаврилов, добавив, что подозрительными выглядят объявления с ценой значительно ниже рыночной.

При этом Гаврилов назвал возможность сравнить множество предложений одним из главных преимуществ покупки на маркетплейсе. Он напомнил, что большинство маркетплейсов предлагают услугу безопасной сделки, когда деньги покупателя замораживаются и перечисляются продавцу только после получения товара.

Также парламентарий посоветовал обратить внимание на состояние кузова, салона, работу двигателя и трансмиссии при осмотре автомобиля.

"Проверьте, совпадают ли номера на кузове и в документах. Если вы не чувствуете себя достаточно компетентным в технических вопросах, не стесняйтесь привлечь к осмотру независимого эксперта", – заключил Гаврилов.

Между тем россиянам не стоит скупать подержанные машины без необходимости, несмотря на прогнозируемый рост цен. Об этом ранее рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, приобретать автомобиль нужно только в том случае, если он необходим и востребован.

При этом оснований для снижения стоимости пока не просматривается. Это связано с тем, что нет дополнительных поступлений автомобилей на рынок, заключил специалист.