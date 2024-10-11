Эксперт Хайцеэр: технический осмотр легковых автомобилей необходим

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Технический осмотр автомобилей, без сомнения, необходим. Его проводят во всех цивилизованных странах мира, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, комментируя предложение о возврате обязательного техосмотра легковых машин с 2026 года.

Эксперт подчеркнул, что без соответствующей процедуры авто становится опасным не только для водителя, но и для окружающих.

"Если техосмотра не будет, то вы видите, что иногда происходит на дорогах – едут эти машины, хлопающие крыльями, которые уже перешли не в прошлое, а из прошлого в вечность", – пояснил он в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Хайцеэр считает, что не все водители компетентны или сознательны, чтобы самостоятельно следить за своим авто. Кроме того, по его словам, не во все сервисы можно обращаться для этой процедуры.

Он напомнил, что Национальный автомобильный союз был единственной организацией, которая последовательно выступала за сохранение техосмотра, несмотря на категорически непопулярное такого рода мнение, причиной чего он назвал облегчение продажи полисов ОСАГО.

Вместе с тем он указал на большой путь, который был проделан перед отменой обязательной процедуры. Автоэксперт подчеркнул, что в России существуют четкие способы борьбы с продажей поддельных документов и контроля над пунктами технического осмотра.

"Механизмы перед отменой техосмотра уже получили, их осталось только внедрить. Да, есть и коррупция, но в большинстве случаев они работают. Единственная проблема – это вот такие одноразовые пункты техосмотра, которые поработали, поработали и исчезли", – отметил Хайцеэр, выразив надежду, что цифровизация поможет влиять на них.

С предложением вернуть обязательное проведение техосмотра легковых авто с 2026 года выступили Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

По словам сенатора Валерия Васильева, в первую очередь, необходимо понять, насколько эффективно организован государственный контроль в данной сфере, выяснить, соблюдают ли операторы требования аккредитации и правила проведения ТО.

Однако мнения экспертов-представителей сферы по данному вопросу разделились. Одни специалисты считают, что возвращение ТО является назревшей необходимостью, как и реформирование всей системы техосмотра в России. Другие выступают против инициативы, отмечая, что после отмены обязательного техосмотра число ДТП не увеличилось.

