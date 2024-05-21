Минпромторг подготовил требования для использования подержанных автозапчастей

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Минпромторг РФ подготовил изменения в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств", которые коснутся требований к использованию подержанных запчастей для ремонта авто. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно проекту, в регламент внесут перечень автокомпонентов, не подлежащих повторному использованию при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, которые находятся в эксплуатации.

В частности, речь идет о подушках безопасности, сиденьях и автоматических или неавтоматических ремнях безопасности в сборе. Кроме того, при ремонте авто нельзя будет использовать подержанные устройства блокировки рулевого управления, воздействующие на рулевую колонку, иммобилайзеры, каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры, а также глушители системы выпуска.

В Минпромторге добавили, что для проведения метрологической экспертизы проекта изменений соответствующий комплект документов направили в Федеральное агентство по техрегулированию и метрологии.

Ранее сообщалось, что музыка в автомобиле во время поездки может скрыть от водителя звуки, которые свидетельствуют о неисправностях в машине.

До этого стало известно, что Минтранс России готовит пакет поправок к ПДД. Помимо прочего, ими планируют обязать водителей электромобилей освобождать место специальной стоянки после окончания зарядки.